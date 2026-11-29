'La figu che manca' è il titolo oggi del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, al Bologna manca un bomber: tra i quattro in rosa, nelle ultime otto giornate ha segnato solo Enem.

E' il centravanti in grande rebus della squadra, si legge in prima pagina, e anche se Palladino viaggia a una media di due punti a gara, cioè medie da Europa, serve un vero numero 9. Piccoli e Dovbyk sono fermi a un gol, Odgaard si è adattato al ruolo ma non ha ancora segnato: 'Guardi i gol che hanno segnato a oggi gli attaccanti centrali del Bologna e come minimo ti metti le mani nei capelli' scrive oggi duramente Claudio Beneforti. E' enigma Bologna. Manca un bomber e almeno fino a gennaio non ci sarà modo di intervenire.