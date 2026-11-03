Se fosse possibile individuare un singolo e vero protagonista della vittoria di sabato, quello sarebbe sicuramente l'estremo difensore rossoblù che con il rigore parato su Cutrone, oltre ad aver garantito la vittoria rossoblù al Dall'Ara dopo più di sei mesi, come evidenziato anche da Dario Cervellati: "ha ritrovato le sicurezze perse ad inizio stagione".

Quello del classe 91' è stato un inizio di stagione che definire difficile è un eufemismo. Da errori nella costruzione sino ad interventi "maldestri", le prime gare disputate con la maglia rossoblù sono state talmente complicate da costringere gli stessi allenatori, prima Tedesco e poi Palladino a doverlo tenere in panchina. Ed è proprio da queste scelte che l'ex Roma è riuscito a risorgere, grazie alla capacità di ritrovare le certezze perse, come visto in quel di Cagliari con le sue uscite e sabato con la verticalità dei suoi passaggi, ed ad una leadership mai di fatto persa. Skorupski ha inoltre ottenuto sin da subito la fiducia di Palladino, il quale non lo ha di fatto mai messo in discussione ma che anzi, attorno a lui ha sviluppato una difesa solida e fisica che proprio nel suo portiere trova il suo punto di riferimento.