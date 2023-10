Cor Sport – Skorupski a caccia di un nuovo clean sheet contro il Frosinone

In questo avvio, infatti, il portiere polacco ha subìto solo 6 gol nelle prime 8 partite di campionato, ovvero più della metà dei gol subìti nelle prime otto della passata stagione (13), e ha inoltre collezionato ben 4 clean sheet. A riprova dell'eccezionalità di questi dati, vi è il fatto che solo Yann Sommer, l'estremo difensore dell'Inter, ha subìto meno gol di Skorupski in questo avvio di campionato (5). Tutt'ora il Bologna risulta essere una delle migliori difese dei Top 5 campionati europei, ritrovandosi in una cerchia di squadre in cui figurano il Nizza di Farioli (4 gol subìti), la stessa Inter, l'Eintracht Francoforte (5 in 7 partite), l'Arsenal e il Manchester City (6 in 8), il Bayern Monaco, il RB Lipsia e il Bayer Leverkusen (6 in 7), ed infine il Real Madrid (6 in 9). Secondo il Corriere dello Sport, la nuova solidità difensiva del Bologna è da rintracciare nella mediana Freuler - Aebischer, che permetterebbe alla retroguardia rossoblù di essere impegnata di meno rispetto alla passata stagione grazie al suo filtro in mezzo al campo, e da ciò ne starebbe beneficiando anche lo stesso Skorupski, che sta rendendo al suo meglio. Con queste premesse da cui è iniziato il suo campionato, Skorupski è alla caccia del suo quinto clean sheet contro il Frosinone, in modo tale da avere l'ennesima iniezione di fiducia per il proseguimento della stagione.