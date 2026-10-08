'Lukasz Skorupski più di Massimo Pessina almeno a 4 giorni da Lecce-Bologna' scrive oggi Claudio Beneforti. Il portiere polacco è dunque in vantaggio nel ballottaggio con il giovane collega verso la trasferta di Lecce.

In questa lunga sosta, con Pessina impegnato in nazionale, Palladino ha parlato a lungo con Skorupski per capire cosa stesse succedendo dopo i due gravi errori contro Atalanta e Torino. Il rendimento è ancora figlio dei due guai muscolari dell'anno scorso e una condizione non ancora al top, oppure Lukasz è poco sereno? Palladino ha dunque studiato da vicino il portiere e assieme allo staff sa come ha lavorato in queste due settimane e si attende una reazione all'errore contro i granata. Non sarà una scelta facile per l'allenatore, ma Pessina praticamente non lo ha visto mentre con Skorupski ha lavorato a stretto in contatto. In più, mandare in panchina Lukasz a Lecce potrebbe essere una mazzata psicologica difficile da dimenticare.