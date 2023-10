Cor Sport – Si può fare. Motta: “Testa fredda e cuore a mille”

Il Bologna non parte battuto contro la capolista ma servirà testa fredda e cuore a mille, come ha chiesto ieri Thiago Motta ai suoi in conferenza stampa. Sono le classiche partite dove servirà dare tutto e di più in campo, fino alla fine, lottando su ogni pallone, gestendo ogni situazione e aiutando il compagno fino quando ce n'è. 'E un privilegio lasciare tutto in campo per il compagno e per se stessi - sempre Motta che ha caricato i suoi. Serve passione, il mister ce l'ha e prova a trasmetterla ai suoi giocatori chiamati all'impresa: «In questi momenti ai ragazzi dico sempre di ringraziare prima di entrare in campo: è un privilegio giocare una partita così». Sull'avversario c'è poco da dire, sono il miglior attacco in Italia e la miglior difesa d'Europa, vengono dal una vittoria contro il Benfica che poteva essere ben più larga e un secondo tempo giocato a ritmi stellari. Una corazzata. Per Motta, inoltre, per compattezza e consapevolezza ricorda l'Inter del Triplete: 'Eto’o faceva il terzino e se lui faceva quel ruolo cosa potevano fare gli altri se non correre? Questa Inter è capace di fare la stessa cosa', l'avvertimento di Motta. Per Thiago fondamentale l'avvio dove l'Inter cercherà di mettere le cose in chiaro: "Nei primi 20-25 minuti vorrà mettere pressione, ritmo e intensità. Noi dobbiamo essere pronti: non dobbiamo gestire, il cuore deve essere a mille, ma dobbiamo giocare con la testa". Ma il Bologna c'è, viene da sei risultati utili consecutivi e quattro clean sheets. In tre parole: si può fare.