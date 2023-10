Cor Sport – Sartori-Angelozzi, l’intreccio

Giovanni Sartori contro Guido Angelozzi domani pomeriggio al Dall'Ara nel match tra Bologna e Frosinone. L'attuale direttore dell'area tecnica del Frosinone era uno dei candidati, assieme a Sartori, per la successione di Riccardo Bigon, ma dopo circa due mesi di riflessioni Joey Saputo ha scelto il cobra di Lodi. Perché? Si chiede Stadio. La risposta: quando hai la possibilità di prendere il numero uno, o uno dei numeri uno, non puoi lasciartelo sfuggire. Per quanto riguarda Angelozzi, invece, c'era in ballo una promessa con il presidente Stirpe, cioè che sarebbe rimasto a Frosinone in ogni caso. Non è dato sapere se effettivamente avrebbe detto di no al Bologna, ma Angelozzi è stato tra i più contenti nel vedere Sartori a Bologna. Il padre dell'attuale direttore tecnico rossoblù era un grande tifoso del Bologna e il naturale approdo era questo. Domani si sfidano.