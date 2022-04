Cor Sport – Saputo a Bologna per Sartori

Ipotesi Sartori per il Bologna, toccca a Saputo

Oltre al fatto di assistere alle due gare casalinghe, Saputo sarà a Bologna per sciogliere dei dubbi e per programmare il futuro una volta per tutte, almeno per quanto riguarda l’area tecnica. Su Mihajlovic, vista anche la situazione, è giusto che la decisione venga rimandata, almeno fino al momento in cui Sinisa si sia rimesso dalle cure. Per quanto riguarda l’area tecnica ci si chiede se Saputo e Fenucci, considerando che il Bologna almeno fin qui sta chiudendo bene il campionato, potrebbero decidere di non muovere niente. No, scrive Stadio, l’idea del presidente e dell’amministratore delegato non è questa, avendo capito che ormai il ciclo sia finito. Il vero colpo del Bologna sarebbe Giovanni Sartori, deciso a lasciare l’Atalanta nonostante sia legato alla Dea fino al 2023. L’Ad del Bologna Fenucci ha la possibilità di chiudere un colpo estremamente importante per il futuro della società. Ricordiamo che Sartori è un direttore sportivo di spessore, per lui parlano sia lo sbarco in Champions League del piccolo Chievo, sia la costruzione in questi ultimi anni della grande Atalanta.