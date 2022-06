Cor Sport – Santander e Falcinelli ai saluti. Lasceranno il club a zero

I due attaccanti lasceranno Bologna

Federico e Diego hanno raccolto soltanto novanta minuti a testa. Il paraguaiano ha segnato una rete contro il Sassuolo a fine dicembre, poi è stato fermato dal Covid e a febbraio si è fratturato lo zigomo in uno scontro di gioco con Soumaoro, ma nonostante il recupero (gli era stata preparata una maschera protettiva) non è più sceso in campo. Nella prima stagione in rossoblù firmò 8 gol, ma in 4 anni se ne contano solo 10, troppo pochi per il cartellino da 6 milioni pagato dal Bologna. Mihajlovic l’ha spesso elogiato definendolo un professionista ma si sa come il tecnico non impazzisca per Santander a livello tecnico.