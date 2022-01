Cor Sport – Santander bloccato in Paraguay limita il Bologna

Federico Santander è bloccato in Paraguay e la sua mancata cessione blocca l'arrivo di un altro attaccante in casa Bologna

Una situazione che non fa certo piacere al Bologna, che si riflette con una limitazione nelle manovre di mercato. Santander non è molto considerato da Sinisa Mihajlovic e doveva essere un sicuro partente in questa sessione di mercato per far posto ad un vice Arnautovic più affidabile per accontentare l'allenatore, che non ha mancato di lodarlo dal punto di vista umano e professionale, ma che continua a non vederlo dal punto di vista tecnico, laddove il gol contro il Sassuolo a Reggio Emilia non sembra aver cambiato questa prospettiva. L'attaccante ha fin qui raccolto davvero poco minutaggio e non è mai stato titolare anche in assenza di Arnautovic; inoltre, ha un contratto in scadenza a fine anno, e per il Bologna non sarebbero un dramma perderlo a zero alla sua naturale scadenza, anche se certo questa prospettiva bloccherebbe eventuali nuovi innesti nel reparto in questa sessione di mercato.