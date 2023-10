Cor Sport – Riccardo cuor di Bologna

Riccardo Orsolini si è ripreso il Bologna . Lo ha fatto a suon di gol contro l'Empoli per la sua prima tripletta in rossoblù diventando il secondo giocatore del Bologna a segnare per sei stagioni consecutive almeno un gol come Beppe Signori tra il 1998 e il 2004.

Proprio a settembre di 5 anni fa il primo gol, segnala Stadio che considera questo mese speciale per Orsolini visto che un anno fa esatto partì anche la trattativa per il rinnovo di contratto. Risalgono al settembre 2022 i primi contatti tra Minieri e Sartori e qualche settimana fa si è arrivati alla tanto attesa fumata bianca dopo una estate tormentata dalla pubalgia. Orso è ormai bandiera del Bologna ed è anche maturo per la nazionale: non teme concorrenza. Dovrà giocarsela con Karlsson nel Bologna, con Berardi, Chiesa e Politano in nazionale, ma la sua grande dote è proprio la testa come amava sottolinea spesso Sinisa Mihajlovic. Orsolini può sbagliare due o tre o cose ma non si demoralizza e continua a tentare fino a che una cosa non viene. E' successo anche domenica, sbagliando un gol a porta vuota e poi siglando il raddoppio sotto le gambe di Cacace. C'è stato il rischio che andasse via in estate? Forse sì, ma solo per una società che lottasse per lo Scudetto che però non è arrivata e allora Orso ha voltato le spalle a tutti gli altri corteggiamenti. Ora è Riccardo cuor di Bologna. Orsolini e il rossoblù una cosa sola.