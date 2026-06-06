Cor Sport – Ravaglia diviso tra cuore e testa

Il portiere classe 1999 viene da una stagione altalenante dove, a causa dei due infortuni di Lukasz Skorupski, è stato costretto a rivestire il ruolo di numero uno, alternando buone prestazioni ad altre meno. Classe 1999, Ravaglia è nato e cresciuto nel settore giovanile del Bologna e ha contratto in scadenza nel 2028, ma in queste settimane sta ricevendo diversi interessamenti dal mercato. Uno sarebbe arrivato da Udine nel caso in cui Okoye dovesse lasciare l'Udinese. Decisivo sarà anche un incontro con il nuovo tecnico Domenico Tedesco: restare nella sua città o cogliere l'opportunità di lasciare il nido di casa?