'Pensieri (finalmente tendenti al bello) e parole (dolci), ma guai a illudersi, guai a ritenere che il peggio sia ormai alle spalle' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio.

Il Bologna torna da Lecce con una vittoria importante, con segnali confortanti, ma anche con tanti aspetti da migliorare. Si intravede una luce in fondo al tunnel, tuttavia il cantiere resta aperto e al Via del Mare momenti difficili ci sono stati, dove il Bologna ha fatica a giocare da squadra. Palladino nel post partita ha soffiato sul fuoco della vittoria, seppur sofferta, ma ha condito la situazione con parole pragmatiche e intrise di realismo. C'è tanto lavoro da fare su diversi aspetti del gioco, soprattutto sull'utilizzo del pallone. 'Quando lo abbiamo conquistato lo abbiamo perso subito' ha sentenziato il tecnico a Lecce. Infine, c'è la porta. Alle difficoltà di inizio stagione di Lukasz Skorupski si sono aggiunte anche quelle di Massimo Pessina. Palladino dovrà affrontarle subito in questa settimana che separa dal match contro l'Inter.