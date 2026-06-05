Cor Sport – Prandelli jr e Aiello nello staff di Tedesco

Dopo l'annuncio di Domenico Tedesco il Bologna è al lavoro per trovare tutti i membri del suo staff. A fargli da vice ci sarà Andrea Tarozzi, l'ex calciatore rossoblù con tanta esperienza da vice. A Casteldebole Tedesco troverà anche Nicolò Prandelli e Paolo Aiello, due figure ormai radicate nell'ambiente rossoblù: Prandelli è nel Bologna dal 2017, mentre Aiello ormai conosce a memoria tutte le dinamiche e le strutture del Bologna. L'obiettivo della società rossoblù è chiaro: mantenere elevati gli standard nonostante una transizione rapida per ritornare a combattere ai piani alti.