Roberto Piccoli scoprirà solo oggi l'entità precisa dell'infortunio muscolare rimediato durante Bologna-Inter. Problema al flessore, si è capito subito, ma saranno necessari approfondimenti per valutarne la gravità.

Ieri l'attaccante ha svolto i primi controlli, ma ne serviranno altri nella giornata di oggi e l'ipotesi di stop ballano, secondo il Corriere dello Sport Stadio, tra i 15 e i 30 giorni. Nella migliore delle ipotesi, Piccoli potrebbe saltare le prossime tre partite contro Cagliari, Milan e Monza per provare a rientrare il 7 novembre a Parma, altrimenti lo stop sarà più lungo e l'ex Fiorentina potrebbe rivedersi in campo solo dopo la prossima sosta per le nazionali.