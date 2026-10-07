E' cominciata ieri la rincorsa verso Lecce e prima di ogni altra cosa il tecnico Raffaele Palladino ha tenuto a rapporto la squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport, che parla di un confronto 'per dettare la linea'.

E' arrivato il momento delle scelte, dunque, contando sul rientro alla spicciolata dei vari nazionali. Sugli esterni, si candida Nicolò Cambiaghi, rientrato ieri, soprattutto nella misura in cui Federico Bernardeschi non dovesse essere al 100%. A destra, invece, spazio a Riccardo Orsolini. Un altro ballottaggio è in porta, con Pessina che potrebbe insidiare la titolarità di Skorupski, anche se il portiere polacco, scrive Stadio, parte avanti. E in difesa? Casale ha lavorato per tutta la sosta con Palladino, ma questo da solo non basta a garantirgli un posto da titolare al centro della difesa.