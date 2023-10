Cor Sport – Per De Silvestri una seconda giovinezza

Con Stefan Posch probabilmente ai box anche domenica, toccherà presumibilmente a Lollo De Silvestri farsi trovare ancora una volta pronto nella difficoltà e nel bisogno. Al Dall'Ara arriva il Frosinone, e ci sarà lo stadio pieno, e lui è pronto a giocare dall'inizio ancora una volta in una partita molto importante per il possibile decollo della classifica rossoblù. Il suo apporto non è mai mancato né dentro né fuori dal campo e Thiago Motta ha chiesto alla società che in estate gli venisse rinnovato il contratto. Ci ha visto giusto. Quando i veterani si sono ritrovati per sperare in un rinnovo di contratto, l'unico che ha avuto chance di un prolungamento è stato Lollo. Troppo importante il suo carattere, il suo aiuto da veterano, il suo modo di essere per una truppa giovane e da traghettare in una nuova dimensione dopo la rivoluzione estiva. Il capitale umano di Lollo è importante e la società non ha voluto privarsene, lui che vive la città da dentro, dalle mostre, dai teatri. Sente Bologna come casa. Ha rinnovato per un anno e un altro prolungamento non è affatto improbabile. Dipenderà anche da lui, dalla sua voglia di continuare a giocare e a fronte di un possibile ingresso in società una volta appese le scarpette al chiodo. Per lui è una seconda giovinezza il Bologna e anche domenica sarà lì per dimostrarlo.