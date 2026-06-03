Cor Sport – Pastore Tedesco: settimana prossima arriva in Italia

Scattano i primi confronti sul mercato tra il tecnico e la dirigenza prima dello sbarco a Bologna previsto per settimana prossima: anche ieri video chiamata tra Tedesco e gli uomini dell'area tecnica per programmare le strategie della prossima stagione. Per il Cor Sport Tedesco era già da settimane nella mente dei dirigenti e c'era la consapevolezza che con Italiano sarebbe finita 'Sartori si è messo avanti con il lavoro, contattando Tedesco e riprendendo all’atto pratico il discorso avviato e poi interrotto due anni prima' quando il tecnico era stato intercettato per il post Motta. Ora la palla passa al mercato, perché la rosa dovrà essere rinforzata e non indebolita, sostiene Claudio Beneforti.