Cor Sport – Parola ai tifosi: “Ci vedremo a Valles. Contenti di Tedesco”

Domenico Tedesco ha convinto tanti, praticamente tutti. I tifosi rossoblù sono entusiasti del nuovo allenatore. Ne ha parlato oggi il Corriere dello Sport Stadio intervistando Ivano Sala, presidente del Club Andrea Costa:

'Siamo davvero curiosi, quest’anno ci mancherà l’Europa ma sentendo i ragazzi del club sono molto carichi di conoscere il nuovo allenatore e le sue idee. E aspettiamo i nuovi arrivi. Finora si parla molto di cessioni ma ancora manca la firma sul contratto di Orsolini e i sostituti di coloro che partiranno. Peccato che la prima trasferta sia a Bergamo, stadio con pochi posti nel settore ospiti. Intanto andremo a Valles per abbracciare il mister e i ragazzi'.