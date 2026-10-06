Qualche effetto la brutta prestazione con l'Ascoli l'ha lasciato. Lo sottolinea il Corriere dello Sport che parla di 'Palla avvelenato' in relazione all'allenatore Raffaele Palladino.

Oggi alla ripresa degli allenamenti sarebbe in programma un lungo confronto con la squadra: la sconfitta in amichevole non è stata assorbita bene dal neo tecnico. Lecce rappresenta uno snodo chiave e se il test contro i marchigiani sarà indicativo come quello dell'estate contro il Pisa, beh i dirigenti di Casteldebole dovranno drizzare le antenne. Ovviamente l'allenatore dovrà aspettare tutti i nazionali e solo da giovedì potrà lavorare a ranghi completi. C'è anche da dire che, come Palladino aveva annunciato, per migliorare la condizione fisica è possibile che i carichi di lavoro in queste settimane siano stati pesanti e che le fatiche abbiano presentato il conto contro l'Ascoli. A Lecce, dunque, si scopriranno tante cose.