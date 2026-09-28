L'ex AZ come riferito anche dal Corriere dello Sport, sta cercando di bruciare più che può le tappe della riabilitazione, dopo aver accusato un infortunio ai flessori della coscia destra che lo costringerà a stare lontano dai campi per un periodo stimato di circa 4 settimane.

Il classe 99' vuole infatti usufruire al meglio della sosta per riuscire a tornare il prima possibile in campo, ben conscio della situazione di emergenza da infortuni che sta colpendo i rossoblù. La pausa è infatti per lui un occasione per apprendere le idee e i principi di gioco di Palladino, il quale dovrà conoscere al meglio la squadra ed impartirle i suoi meccanismi. Vantaggio limitato però dalle numerose assenza sul fronte dei nazionali, con un gruppo ridotto, soprattutto sul fronte difensivo. L'obiettivo è quindi quello di aumentare l'intensità e migliorare la condizione, con la ripresa fissata a mercoledì. Ed è proprio questo che dovrà fare anche Odgaard, soprattutto ora che il reparto esterni sembra privo di soluzioni.