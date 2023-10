Cor Sport – Moro ha sprecato l’occasione

Il mediano croato, la cui conferma è stata fortemente voluta da Motta e dalla società, con tanto di riscatto dalla Dinamo Mosca, finora non ha sfondato nella stagione 2023/2024. Le partenze di Schouten e Dominguez lasciavano presagire una titolarità incontrastata per il croato e invece nelle ultime quattro partite ha collezionato solo una presenza. Concorrenza altissima nel suo ruolo, come riporta Stadio, con Michel Aebischer ormai perno inamovibile del centrocampo e con la diga svizzera Remo Freuler che è difficile da togliere seppur non sia ancora ai livelli dell'Atalanta, senza dimenticare che alle spalle scalpitano Oussama El Azzouzi, il primo a subentrare dalla panchina nella mente di Motta, e un Giovanni Fabbian tutto da scoprire a causa del leggero problema fisico accusato nelle ultime settimane.