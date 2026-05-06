Cor Sport – Missione Sartori: nasce un altro Bologna. Ecco i nomi

Si tuffa sul mercato oggi il Corriere dello Sport. In prima pagina campeggia il titolo "Missione Sartori": il direttore tecnico disegna il Bologna del futuro. Tanti gli obiettivi di mercato per la formazione (di Italiano?). Saputo pronto a ringiovanire la rosa e aspetta il fatidico da parte del tecnico per la prossima stagione, scrive Stadio, sarà un Bologna giovane. Il presidente ha dettato la linea, ma alla rosa servirà anche un po' di esperienza: guai a un ridimensionamento dopo la Coppa Italia vinta, sottolinea Claudio Beneforti