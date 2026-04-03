Cor Sport – Miranda la certezza e poi?

La crescita di Juan Miranda è sotto gli occhi di tutti. Il laterale spagnolo arrivato a parametro zero dal Betis Siviglia si conferma un intoccabile della squadra di Italiano. Dal suo arrivo Miranda è migliorato molto anche difensivamente diventando anche capace di difendere l'uno contro uno. Motivo per cui lo spagnolo sarà intoccabile anche nella prossima sessione di mercato. In caso di separazione con Lykogiannis il Bologna valuta dei nomi sul mercato che possano vivere alle spalle di Miranda ma allo stesso tempo essere affidabili quando chiamati in causa. I profili seguiti dalla dirigenza rossoblù nel nostro campionato sono Valeri (Parma), Angori (Pisa), Gallo (Lecce) e Frese (Verona).