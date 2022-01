Cor Sport – Mihajlovic vuole un cambio di marcia. Mercato: offerta bassa per Skov

Vicina la cessione di Dijks, mentre per Skov Olsen non ci saranno sconti, verrà ceduto soltanto davanti ad un offerta congrua. Intanto Sinisa chiede una reazione alla squadra per uscire da questo periodo

Ieri sono andati in scena parecchi confronti in casa Bologna, tra allenatore, squadra, dirigenza e procuratori vari, sia per cercare di invertire la rotta dei risultati negativi delle ultime partite che per cercare di sbloccare il mercato in uscita.

Il primo punto affrontato riguarda proprio le uscite di Michell Dijks e Andreas Skov Olsen: per il primo sarà più facile, valutando anche ipotesi di prestiti in Serie A o scambi, mentre per il Danese il discorso è più complicato, il Bologna chiede una cifra compresa tra gli 8 e i 9 milioni di euro per liberarlo definitivamente, e non ha intenzione di sedersi al tavolo delle trattative con la base dei 4.5 milioni offerti dal Club Brugge; allenatore e dirigenza sono concordi sul fatto che il giocatore non verrà ceduto e sarà recuperato se non dovessero arrivare offerte all'altezza, questo ciò che è stato comunicato anche all'agente del giocatore. L'altro punto di giornata riguarda le prestazioni della squadra: c'è stato un duro confronto tra l'allenatore serbo e i giocatori, in cui è sembrato di vedere l'aggressività del primo Sinisa, quando bisognava tirar fuori la squadra dal pantano e centrare una salvezza che sembrava piuttosto lontana; in allenamento bisognerà alzare l'asticella, dovranno saltare le caviglie, e in campo scenderà soltanto chi sopravvivrà durante la settimana, questo il messaggio che Sinisa avrebbe voluto far passare e che i giocatori sembrano aver recepito, ma le promesse non bastano perché questa recezione dev'essere dimostrata sul campo.