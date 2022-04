Cor Sport – Mihajlovic valuta tre Primavera, intanto arriva Saputo: Sartori?

Gli aggiornamenti del Corriere dello Sport

Si parla innanzitutto della volontà di Sinisa Mihajlovic di valutare tre giocatori della Primavera da qui a fine stagione, si tratta del difensore Stivanello, del mediano Urbanski e della punta Raimondo. Per Stadio i tre giocatori saranno aggregati alla prima squadra in ritiro, perché Sinisa sta pensando anche al futuro avendo un anno di contratto. Ma questo fine settimana è quello del ritorno in città di Joey Saputo e sul suo tavolo c'è la scelta dell'eventuale nuovo direttore sportivo. Ci sarà una scelta definitiva in questi giorni, anche se non verrà comunicata, e l'amministratore delegato Claudio Fenucci avrebbe il sì di Sartori, al quale basterebbe fare una telefonata per chiudere la questione. Stadio, però, parla al momento di una presa di tempo da parte dell'Ad.