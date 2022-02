Cor Sport – Mercier, baby gioiello per la difesa rossoblù

Il Bologna dimostra di puntare molto sui giovani e acquista nuovi innesti per la Primavera, sperando che possano presto tornare utili anche in prima squadra

Tra gli acquisti passati un po' più in sordina, Il Bologna ha messo le mani su questo talentino grezzo, un difensore francese che inizialmente rafforzerà la Primavera, ma che potrebbe essere un colpo futuribile per la prima squadra.

Si tratta di Kevin Mercier, difensore centrale classe 2004 proveniente dalla Primavera del Lille, ingaggiato nell'ultimo giorno di mercato da Marco Di Vaio che è stato bravo a battere la concorrenza Genoa , Atalanta e Milan che già volevano opzionarlo per giugno. Un ottima promessa dunque, un calciatore che è già nel giro della sua nazionale, avendo esordito con l'Under 16 nel 2019 e con l'Under 18 nel 2021: deve ancora svilupparsi pienamente a livello fisico, ma con i suoi pari età ha dimostrato ottime doti di fisicità, un ottimo colpo di testa e soprattutto di essere un centrale roccioso che sa guidare interamente il reparto con rapidità e aggressività. Ma non è stato l'ultimo colpo in prospettiva del Bologna, che mostra di avere un occhio di riguardo per i giovanissimi: nella giornata di ieri infatti sono arrivati anche Joona Lahdenmaki, difensore centrale finlandese, Alec Brandt Erlandsson, Demirel Hodzic e Emmanuel Acquah, tutti rinforzi per la primavera di Luca Vigiani.