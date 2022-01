Cor Sport – Mercato, Sinisa aspetta rinforzi

Il mercato del Bologna è bloccato aspettando le cessioni, ma Mihajlovic vorrebbe contare su una rosa più lunga per alzare l'asticella degli obiettivi stagionali

Chi non sembra nel vivo del mercato è proprio il Bologna, che per ora sta osservando la situazione, in attesa dia vere risposte sulle condizioni di Jerdy Schouten e di capire quanto ancora Dominguez riuscirà a convivere con i dolori di quella spalla in attesa di un operazione, per poi capire come muoversi sul mercato e quali sono le priorità della rosa. Certo è che il Bologna non può fare operazioni in entrata senza prima averne fatta qualcuna in uscita, per via di un indice di liquidità assolutamente non positivo. A questo proposito Sinisa Mihajlovic attende un segnale dalla dirigenza, sperando che Saputo possa mettere un tesoretto per il mercato, visto che in questa stagione si parlava tanto di alzare l'asticella. L'importante è essere chiari - scrive Stadio - se l'ambizione è ancora quella di una salvezza tranquilla, si può benissimo stare così, ma se si vuole fare un piccolo salto di qualità, arrivando stabilmente nella parte sinistra della classifica e avvicinandosi il più possibile alla zona Europa, allora è necessario consegnare all'allenatore una rosa con più alternative.