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Cor Sport – Mediatore Tedesco: propone un gioco misto tra Motta e Italiano

Cor Sport – Mediatore Tedesco: propone un gioco misto tra Motta e Italiano - immagine 1
Tedesco è un misto tra Motta e Italiano in alcuni modi di giocare. L'analisi del Corriere dello Sport
Redazione TuttoBolognaWeb

Tedesco è una via di mezzo tra Motta Italiano, anche se assomiglia più a Thiago nella fase di costruzione del gioco e a Italiano nella fase passiva.

Tuttavia, il nuovo tecnico rossoblù mostra più flessibilità nelle scelte: non esiste una sola strada per arrivare al traguardo. I principi di Tedesco son sempre stati la costruzione dal basso, il possesso palla e la verticalizzazione in mezzo al campo, non solo sulle corsie laterali come con Italiano. Anche aggressività a pressione sono due concetti importanti per Tedesco, ma la pressione delle sue squadre è più elastica rispetto a quelle di Italiano: in qualche occasione la sua squadra deve essere capace anche di riposizionarsi sul campo per evitare rischi. Questi saranno i nuovi principi del nuovo Bologna.

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