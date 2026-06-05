Cor Sport – Mangala, idea Tedesco

'E caccia al nuovo Freuler' scrive il quotidiano, e il centrocampista belga rappresenterebbe un profilo interessante per i rossoblù dato che il neo allenatore lo ha avuto per due anni in nazionale: il Bologna riflette, sostiene Stadio, il mediano del Lione è stato offerto. Nell'ultima stagione solo nove presenze in Ligue 1, ma di rientro da un infortunio al ginocchio (lesione del crociato). Le altre piste a centrocampo portano i nomi di Delorge e De Vlieger del Gent, ma ci sono anche Zhelizko e Sattlberger: l'obiettivo è migliorare il centrocampo e arginare l'eventuale uscita di Remo Freuler a scadenza di contratto.