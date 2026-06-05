Il Corriere dello Sport di oggi apre in prima pagina con Orel Mangala, il mediano belga del Lione che potrebbe diventare una concreta pista di mercato per il Bologna di Domenico Tedesco.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Cor Sport – Mangala, idea Tedesco
mercato
Cor Sport – Mangala, idea Tedesco
Il centrocampista belga del Lione è stato offerto: il Bologna riflette
'E caccia al nuovo Freuler' scrive il quotidiano, e il centrocampista belga rappresenterebbe un profilo interessante per i rossoblù dato che il neo allenatore lo ha avuto per due anni in nazionale: il Bologna riflette, sostiene Stadio, il mediano del Lione è stato offerto. Nell'ultima stagione solo nove presenze in Ligue 1, ma di rientro da un infortunio al ginocchio (lesione del crociato). Le altre piste a centrocampo portano i nomi di Delorge e De Vlieger del Gent, ma ci sono anche Zhelizko e Sattlberger: l'obiettivo è migliorare il centrocampo e arginare l'eventuale uscita di Remo Freuler a scadenza di contratto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA