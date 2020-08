Cor Sport – Lyanco vuole Mihajlovic

Il nome di Lyanco continua a circolare nel taccuino dei dirigenti del Bologna. E lo fa ancor di più dopo che il calciatore ha fatto sapere che se deve lasciare il Torino lo vuole fare in direzione Bologna come soluzione principale.

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina rende noto come il difensore centrale brasiliano voglia raggiungere Mihajlovic, l’allenatore che più di tutti ha creduto in lui. Il problema però è che bisogna prima fare i conti con il Torino, che per Lyanco ha richieste eccessivamente alte: 15 milioni di euro. Una cifra sproporzionata rispetto a quanto dimostrato dal brasiliano in campo, soprattutto nell’ultima stagione dove ha avuto poco spazio. Tanto che lo Sporting Lisbona ha già fatto sapere che a queste cifre si chiamerà fuori dalle trattative. Probabile quindi che la società granata abbassi le proprie pretese, con il Bologna sempre alla finestra.