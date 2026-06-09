Cor Sport – L’ora di Tedesco: nasce il nuovo Bologna

L'ora di Tedesco, titola il Corriere dello Sport in prima pagina: il neo allenatore arriva e firma il contratto di due anni, poi via al nuovo corso assieme alla dirigenza. Così nasce il nuovo Bologna in un summit con l'allenatore e il primo obiettivo è trovare il sostituto di Jhon Lucumi, che non rinnoverà e costa sul mercato 20 milioni di euro. Sarebbe invece entrato nella lista degli incedibili Lewis Ferguson: è muro Bologna. Occhio invece a Simon Sohm: potrebbe rimanere in caso di parere affermativo di Tedesco e con uno sconto della Fiorentina.