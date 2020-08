Cor Sport – L’ora di Supryaga

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina non ha dubbi: è Vladyslav Supryaga il profilo scelto dalla dirigenza rossoblù per rimpinguare l’attacco del Bologna della prossima stagione. Al momento c’è distanza tra l’offerta dei rossoblù, che si è fermata a 8 milioni di euro più bonus, e la richiesta della Dinamo Kiev, che si aggira tra i 13 e i 15 milioni di euro.

Ma i rossoblù sono intenzionati ad alzare il tiro, perchè l’attaccante ucraino è davvero la priorità per il reparto offensivo di Mihajlovic. Ed è proprio il tecnico serbo ad avere ribadito ai dirigenti la volontà di insistere per Supryaga. L’idea di Saputo per questo mercato però è chiara: il mercato in entrata va finanziato con i soldi ricavati dalle cessioni. E se l’intenzione del Bologna è quella di non vendere i propri pezzi pregiati, come Tomiyasu o Orsolini, bisogna capire come la distanza economica tra domanda e offerta possa essere colmata.