Cor Sport – La lista di Tedesco: quattro acquisti

Servono un terzino sinistro, un difensore centrale, un centrocampista e una punta, questa la lista della spesa di Tedesco e ora toccherà agli uomini dell'area tecnica agire. Per la mediana Sartori studia Delorge e De Vlieger del Gent, ma piace anche Sattlberger, gioiello del Genk, mentre Orel Mangala secondo Claudio Beneforti non rientrerebbe nei piani. In difesa, invece, sale forte Otavio del Paris Fc, tra gli indiziati a sostituire Jhon Lucumi. Otavio avrebbe scavalcato Freytes per la maggiore capacità a costruire l'azione dal basso.