Un innesto per reparto, questo è il piano del nuovo allenatore del Bologna Domenico Tedesco. Lo riporta in prima pagina il Cor Sport che parla della lista di mercato dell'allenatore da poco insediatosi al Bologna.
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Cor Sport – La lista di Tedesco: quattro acquisti
I nomi per il mercato di Domenico Tedesco
Servono un terzino sinistro, un difensore centrale, un centrocampista e una punta, questa la lista della spesa di Tedesco e ora toccherà agli uomini dell'area tecnica agire. Per la mediana Sartori studia Delorge e De Vlieger del Gent, ma piace anche Sattlberger, gioiello del Genk, mentre Orel Mangala secondo Claudio Beneforti non rientrerebbe nei piani. In difesa, invece, sale forte Otavio del Paris Fc, tra gli indiziati a sostituire Jhon Lucumi. Otavio avrebbe scavalcato Freytes per la maggiore capacità a costruire l'azione dal basso.
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