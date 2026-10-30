A San Siro, Palladino ha utilizzato tutti e sei i difensori centrali a disposizione, cambiando completamente il terzetto iniziale durante la sfida contro il Milan. Prima Vitík ha sostituito Darmian, poi Heggem è entrato per Theate e infine Helland ha rilevato Casale al 34’ della ripresa. Una scelta coraggiosa in una gara delicata, per affrontare il finale con energie fresche e sostenere la squadra nei momenti di maggiore pressione.

Le sostituzioni hanno rappresentato anche un segnale di fiducia a tutto lo spogliatoio: nessuno è intoccabile e ogni giocatore può risultare importante. Mentre Mbangula trascinava il Bologna con una tripletta, Palladino dimostrava di considerare affidabili tutte le alternative difensive. Una gestione che valorizza l’intero gruppo e invita ciascuno a farsi trovare pronto.