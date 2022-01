Cor Sport – Kasius ha già firmato

L’accordo si è concretizzato ieri sera

Trattativa complicata quella per portare Denso Kasius in rossoblù.

Dopo aver accettato di venire a giocare a Bologna e quando l’affare sembrava ormai chiuso, il terzino olandese avrebbe avuto qualche ripensamento ma Bigon e Fenucci alla fine hanno convinto il ragazzo a non cambiare idea. La firma sul contratto è arrivata ieri sera intorno alle ore 20 e oggi l’olandese completerà le visite mediche. Terzino destro dell’Utrecht ma in prestito al Volendam (serie B olandese), Kasius è il vice De Silvestri che Mihajlovic desiderava da tempo. All’acquisto di Kasius, si è aggiunto anche il prestito del trequartista Luis Rojas, prelevato dal Crotone. Per quanto riguarda il mercato in uscita la sensazione è che Dijks alla fine rimarrà a Bologna.