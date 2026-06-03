Arrivato al Bologna nell'estate 2023 per undici milioni di euro, Jesper Karlsson, fino ad oggi, si è rivelato un pesante flop economico e tecnico per la squadra emiliana.
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Cor Sport – Karlsson: flop o nuova arma offensiva per Tedesco?
Karlsson torna a Casteldebole, ma il reparto affollato degli esterni offensivi a Bologna non gli renderà la vita facile. Sarà ancora 'prestito' in giro per l'Europa o è finalmente arrivato il suo momento in rossoblù?
Dopo essere stato bocciato da Thiago Motta e Vincenzo Italiano, l'esterno svedese ha vissuto quest'anno una stagione anonima in prestito tra Aberdeen e Utrecht, che ha già comunicato che non lo riscatterà. A luglio l'attaccante farà quindi ritorno a Casteldebole, dove ha un contratto fino al 2028, ma le speranze di una sua permanenza in rossoblù sono minime. Con una rosa affollata e una minusvalenza ormai inevitabile, per il ventottenne si prospetta un nuovo prestito all'estero nel tentativo di ritrovare se stesso. Convincere Tedesco è l'unica via che gli permetterebbe di riprendersi la fiducia che Bologna stessa gli aveva dato 3 anni fa.
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