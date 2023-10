Cor Sport – Karlsson a lezione da Motta: ecco cosa gli chiede

Il numero dieci svedese non è infortunato e non ha problemi con Motta, ma la concorrenza sugli esterni creata in questa stagione sta portando ad una crescita globale e per ora a rimanere fuori nelle ultime partite è stato lui. Partito titolare da inizio stagione fino alla partita di Monza, da lì è stato sostituito e nelle ultime due partite non ha toccato campo, con perplessità da parte della piazza che vede in lui uno dei migliori stoccatori verso la porta. Motta gli preferisce Orsolini, Ndoye e Saelemaekers, che secondo Stadio stanno meglio. Jesper deve poi ancora calarsi nella realtà italiana, fatta certo di colpi in attacco ma anche di sacrifici in fase difensiva. Thiago sta lavorando duramente per avere Karlsson il prima possibile ad un certo livello e si tratta solo di una questione tattica e di movimenti, di entrare cioè in determinati meccanismi di squadra per mantenere l'equilibrio generale. Ma Thiago, secondo il quotidiano, non è preoccupato e sa che prima o poi Karlsson gli darà le risposte che cerca. La cosa importante, come sta facendo, è continuare ad allenarsi al massimo in settimana.