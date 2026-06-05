Vincenzo Italiano diventerà il nuovo allenatore del Besiktas. Il club turco gli ha proposto un biennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus.
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Cor Sport – Italiano si prende il Besiktas: l’ex tecnico rossoblù va in Turchia
Vincenzo Italiano sta per diventare il prossimo allenatore del Besiktas. Il commento del Corriere dello Sport
L'ex tecnico rossoblù guadagnerà quasi il doppio rispetto al suo ultimo contratto. Il Besiktas ha individuato in Italiano l'uomo giusto per ripartire, a Istanbul vogliono tornare stabilmente ai vertici del calcio turco e provare ad essere protagonisti anche in Europa, proprio per questo l'ex Bologna è il profilo ideale per riuscirci. La prima sfida che dovrà affrontare Italiano sarà quella di dover passare i preliminari di Europa League all'alba della stagione. Inoltre, sarà la prima esperienza estera per Italiano, il che darà ulteriori motivazioni a questa sua nuova avventura. La scelta del Besiktas conferma tutta la qualità e la buona reputazione della scuola di allenatori italiana.
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