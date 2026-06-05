Cor Sport – Italiano si prende il Besiktas: l’ex tecnico rossoblù va in Turchia

L'ex tecnico rossoblù guadagnerà quasi il doppio rispetto al suo ultimo contratto. Il Besiktas ha individuato in Italiano l'uomo giusto per ripartire, a Istanbul vogliono tornare stabilmente ai vertici del calcio turco e provare ad essere protagonisti anche in Europa, proprio per questo l'ex Bologna è il profilo ideale per riuscirci. La prima sfida che dovrà affrontare Italiano sarà quella di dover passare i preliminari di Europa League all'alba della stagione. Inoltre, sarà la prima esperienza estera per Italiano, il che darà ulteriori motivazioni a questa sua nuova avventura. La scelta del Besiktas conferma tutta la qualità e la buona reputazione della scuola di allenatori italiana.