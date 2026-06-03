Cor Sport – Istanbul guarda Italiano: l’incontro con il Besiktas si farà

Nonostante l'allenatore avesse inizialmente escluso un'immediata esperienza all'estero, è atteso a breve un incontro conoscitivo tra le parti a Istanbul. Il club turco cerca una guida carismatica, con un'identità tattica offensiva e di forte pressione per rilanciare una squadra abituata a combattere. Per lui sarebbe la prima esperienza all'estero. Certo ha già sfidato squadre straniere nelle competizioni europee mentre era alla guida di Fiorentina e Bologna, ma questa volta è diverso. Allenare una squadra turca vorrebbe dire stravolgere la propria vita. Cambiare lingua, abitudini e modo di vivere la settimana. Italiano deve ragionarci su e capire se è il momento giusto.