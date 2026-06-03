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Cor Sport – Istanbul guarda Italiano: l’incontro con il Besiktas si farà

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Nonostante volesse ancora restare in Serie A, Italiano ha visto stravolgersi tutto in poche ore. Dalla possibile panchina del Napoli a quella del Besiktas. Ora lo attende un incontro in Turchia e forse sarà proprio questa la sua prossima casa
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Besiktas sta corteggiando intensamente Vincenzo Italiano, reduce dalla separazione con il Bologna.

Nonostante l'allenatore avesse inizialmente escluso un'immediata esperienza all'estero, è atteso a breve un incontro conoscitivo tra le parti a Istanbul. Il club turco cerca una guida carismatica, con un'identità tattica offensiva e di forte pressione per rilanciare una squadra abituata a combattere. Per lui sarebbe la prima esperienza all'estero. Certo ha già sfidato squadre straniere nelle competizioni europee mentre era alla guida di Fiorentina e Bologna, ma questa volta è diverso. Allenare una squadra turca vorrebbe dire stravolgere la propria vita. Cambiare lingua, abitudini e modo di vivere la settimana. Italiano deve ragionarci su e capire se è il momento giusto.

Nel frattempo, la Turchia conferma il suo grande interesse per la scuola degli allenatori italiani: anche il Fenerbahçe è infatti in forte pressing su Antonio Conte, a cui ha presentato un'offerta decisamente importante.

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