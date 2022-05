Cor Sport – Il ritorno di Mihajlovic e la verità su Sartori

Il punto di Stadio

Per quanto riguarda il suo futuro, il Bologna è sempre più intenzionato a confermare il tecnico serbo, per i risultati che ha ottenuto e non perché ha ancora un anno di contratto. Non in secondo piano c’è il discorso del direttore sportivo. A Bologna ci si domanda se gli ultimi risultati positivi possano in qualche modo “salvare” anche la poltrona di Bigon. Sarebbe poco corretto se il destino del ds, che lavora da 6 anni a Casteldebole, dipendesse dagli ultimi 3 o 4 risultati. In città circola da settimane il nome di Sartori, e ci si attende al più presto che il direttore venga avvertito per permettergli di lavorare per il Bologna, ma nelle ultime ore, come scrive il Cor Sport, si stanno creando favole assurde attorno al suo nome. Come quella che l’Atalanta vorrebbe trattenerlo a Bergamo o come quella che Sartori starebbe dicendo in giro di avere altre soluzioni. E’ necessario fare chiarezza. Primo punto: Sartori e l’Atalanta hanno già deciso di separarsi; secondo punto: Sartori ha già dato disponibilità al Bologna e non ha intenzione di fare un passo indietro.