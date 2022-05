Cor Sport – Il futuro del Bologna dipende dagli incassi

Il futuro della dirigenza rossoblù dipende molto dagli incassi delle cessioni che finanzieranno il mercato

Questo perché Saputo ha già fatto sapere come sarà il mercato in uscita a finanziare quello in entrata, quindi il futuro di Bigon potrebbe dipendere da quanto riuscirà a incassare, in particolare dalla cessione del terzino scozzese, su cui è forte l'interesse del Napoli, ma dovrebbe finire in Premier, all'Arsenal, così come avvenne per Tomyasu. La rivoluzione societaria non sembra ormai più così certa, visto che dopo gli ottimi risultati contro Roma e Inter, sembrerebbe che Fenucci voglia convincere il patron a rimandare di un anno i cambiamenti, in modo da mandare Bigon in scadenza di contratto. Sul fronte incassi invece, la società si aspetta di monetizzare almeno 30 milioni, ripartiti in 20 per Hickey e non più di 10 per Svanberg, che ricordiamo, essere in scadenza di contratto, e non aver mai proseguito nessuna trattativa neanche per un rinnovo simbolico con i rossoblù.