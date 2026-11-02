'Riprendersi casa, restituirle il ruolo di fortino. Il Bologna aveva bisogno di tornare a sentire il Dall’Ara amico' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport.

I numeri di questa stagione sono infatti impietosi. In casa il Bologna ha conquistato appena 5 punti dei 14 totali in classifica, mentre ben 9 sono arrivati in trasferta. Dal Monza, dunque, potrebbe essere partita una nuova storia, per provare a invertire il trend e rendere di nuovo il Dall'Ara fortino. Se ne riparlerà dopo la sosta contro l'Udinese, ma nel frattempo servirà proseguire la striscia in trasferta sabato a Parma. In tutto questo, sabato contro i brianzoli, c'è stata la presa di posizione della curva nell'ambito del dibattito sul nuovo stadio in Fiera 'Da cent'anni la nostra casa, giù le mani dal Dall'Ara' lo striscione apparso in Bulgarelli.