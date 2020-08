Cor Sport – Il Bologna punta su Skov Olsen

Il futuro di Andreas Skov Olsen sarà ancora a Bologna.

Il danese piace molto a Mihajlovic, nonostante il tecnico lo abbia spesso rimproverato per la scarsa cattiveria mostrata in campo. L’area tecnica dirigenziale ha puntato forte su di lui solo dodici mesi fa e non intende mandare a monte un’affare che era stato presentato in pompa magna. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Skov Olsen potrebbe rimanere sotto le Due Torri anche la prossima stagione. L’unica alternativa valida sarebbe quella di spedirlo a giocare in prestito con una clausola di diritto di riscatto e controriscatto, così da ritrovare un giocatore pronto e maturo tra un anno.