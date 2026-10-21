Avvio disastroso per i rossoblù rispetto al 2025

Redazione TuttoBolognaWeb
Schermata 2026-10-11 alle 21.29.47

VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"

Una sola vittoria in sette partite e ben quattro sconfitte. La classifica del Bologna è deficitaria e i numeri rappresentano bene le difficoltà incontrate prima da Domenico Tedesco e poi da Raffaele Palladino.

Con numeri così è inevitabile avere un deficit e un ritardo rispetto al rendimento di un anno fa. Infatti, sono ben otto i punti in meno in classifica al cospetto del Bologna di Vincenzo Italiano, che dopo sette giornate aveva ben tredici punti. Inoltre, è peggiorata sensibilmente la differenza reti. Esattamente un anno fa, il Bologna espugnava Cagliari e saliva a undici gol fatti e cinque subiti, mentre oggi il dato parla di ben dieci gol subiti e solo sei realizzati.

SSC Napoli v Bologna FC 1909 - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti