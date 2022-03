Mercato – Il Bologna pensa a Lorenzo Lucca per la prossima stagione

La pista per il vice Arnautovic

Qualche settimana fa Marco Di Vaio è andato a vedere Lorenzo Lucca , attaccante classe 2000 del Pisa, come possibile vice Arnautovic . Forte fisicamente, dotato di un buon tiro, oltre due metri di altezza, sembra rispecchiare il profilo che sta cercando il Bologna. Reduce da una brillante stagione con il Palermo, aveva messo a segno 13 gol in 27 partite di Serie C, con un cartellino pari a 2 milioni di euro. Fu il Pisa ad affondare il colpo e a puntare su di lui per affrontare la stagione di Serie B.

Si è fatto trovare pronto anche nella categoria superiore: 6 gol nelle prime 7 giornate. Poi lo stop: alcuni problemi al ginocchio da novembre a gennaio e il digiuno dal gol. La sua ultima rete risale ad ottobre contro la Reggina, dopodiché ha perso il posto da titolare con un calo di rendimento, per poi ritrovarlo nelle ultime due giornate di Serie B contro Ascoli e Cittadella, dove sembra essere tornato al suo stato di forma nonostante non abbia ancora ritrovato il gol. In forza nella nazionale Under 21 con Emanuel Vignato, l’attaccante in estate potrebbe cambiare casa facendo un ulteriore salto di categoria: il Bologna è tra le pretendenti e il costo del cartellino oscilla tra i 7 e i 9 milioni di euro.