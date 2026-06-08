Cor Sport – Il Bologna fissa il prezzo di Castro

"Cinquanta milioni" è la cifra che chiederà il Bologna per mollare Santiago Castro, poi è evidente che quelli che saranno i numeri definitivi li stabilirà il mercato, scrive oggi Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport Stadio. Il quotidiano si sofferma poi sul futuro del centravanti argentino, che ha corteggiamenti dai principali campionati europei, ma la cifra di 50 milioni appare raggiungibile solo e soltanto dalla Premier League e sarà l'evoluzione del mercato a stabilire come andranno le cose. Sta di fatto che il Bologna non si libererà del suo attaccante così facilmente, considerando soprattutto la penuria di numeri nove in giro per l'Europa. "Vuoi Castro? Bene, dammi 50 milioni". Più o meno sarà questo il mantra che ripeterà la coppia Sartori- Di Vaio a chinque chiederà notizie nei confronti di Santiago Castro