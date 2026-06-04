Cor Sport – Il Bologna di Tedesco: una sintesi tra Motta e Italiano

'Tedesco new style' apre il quotidiano, il suo è un calcio di ritmo e verticale. I moduli? 4-2-3-1 o 4-3-3. Costruzione e possesso, ma senza estremizzare, e il suo vice sarà Andrea Tarozzi, ex rossoblù dal 1991 al 1997. 'Quando Domenico Tedesco ha comunicato a Giovanni Sartori e Marco Di Vaio la necessità di inserire nel proprio staff un allenatore in seconda di esperienza, la risposta è arrivata quasi immediatamente' ha scritto oggi Dario Cervellati. Non ci sono stati dubbi, così Tarozzi vivrà la sua prima esperienza in panchina in rossoblù dopo i sei anni da calciatore a metà anni novanta. Nato a Sasso Marconi, Tarozzi ha avuto una lunga carriera da vice allenatore e oggi si ricongiunge con i colori rossoblù. Ultima esperienza l'anno scorso alla Fiorentina da vice di Stefano Pioli.