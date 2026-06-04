Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Cor Sport – Il Bologna di Tedesco: una sintesi tra Motta e Italiano

news

Cor Sport – Il Bologna di Tedesco: una sintesi tra Motta e Italiano

Cor Sport – Il Bologna di Tedesco: una sintesi tra Motta e Italiano - immagine 1
Il calcio di Tedesco e Tarozzi come vice: ecco il nuovo Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina ancora con Domenico Tedesco: 'tattica e schemi, il suo calcio è una sintesi tra Motta e Italiano', si legge su Stadio.

'Tedesco new style' apre il quotidiano, il suo è un calcio di ritmo e verticale. I moduli? 4-2-3-1 o 4-3-3. Costruzione e possesso, ma senza estremizzare, e il suo vice sarà Andrea Tarozzi, ex rossoblù dal 1991 al 1997. 'Quando Domenico Tedesco ha comunicato a Giovanni Sartori e Marco Di Vaio la necessità di inserire nel proprio staff un allenatore in seconda di esperienza, la risposta è arrivata quasi immediatamente' ha scritto oggi Dario Cervellati. Non ci sono stati dubbi, così Tarozzi vivrà la sua prima esperienza in panchina in rossoblù dopo i sei anni da calciatore a metà anni novanta. Nato a Sasso Marconi, Tarozzi ha avuto una lunga carriera da vice allenatore e oggi si ricongiunge con i colori rossoblù. Ultima esperienza l'anno scorso alla Fiorentina da vice di Stefano Pioli.

Leggi anche
L’affetto dei tifosi turchi per Domenico Tedesco dopo l’annuncio del Bologna
Bologna, il valore di mercato ridotto del 7,3% da settembre ad oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA