Cor Sport – Il Bologna cerca un terzino sinistro: i nomi

'Juan Miranda è l’Intoccabile almeno per ora, dopo l’addio per fine contratto di Karalampos Lykogiannis l’idea del Bologna è quella di mettergli vicino un altro esterno sinistro bravo' scrive Claudio Beneforti su Stadio.

Il quotidiano passa in rassegna i nomi degli obiettivi della dirigenza per fornire a Domenico Tedesco una coppia di terzini sinistri affidabile. Si parte dal giovane spagnolo del Racing Santander Jorge Salinas, titolare dell'Under 19 spagnola, ma su di lui c'è tanta concorrenza e molto dipenderà dal budget a disposizione del Bologna. Un altro nome è quello di Tiago Araujo del Gent, visionato dal vivo dallo stesso Sartori. Classe 2004, Araujo è salito fino alla nazionale maggiore portoghese. Altri nomi sono quelli di Dion Gallapeni, kosovaro classe 2004 che gioca in Polonia, mentre in Italia sono battute le piste Angori del Pisa e Valeri del Parma.