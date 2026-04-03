Cor Sport – Il Bologna accende la F2

I due sono rientrati dalle nazionali e a Cremona saranno i titolari, si trovano a occhi chiusi assieme e per Stadio sono i due assi: Freuler il cervello, Ferguson l'energia, così lo scozzese può sostituire Odgaard sulla trequarti. Sono i due leader a sorreggere il reparto e sostanzialmente la squadra stessa, perché si trovano, si cercano e si completano ed entrambi dovranno fare lo sforzo di giocare domenica a Cremona e giovedì contro l'Aston Villa. I numeri parlano chiaro, lo svizzero ha intercettato 66 passaggi avversari, vinto 27 contrasti e recuperato 20 palloni, mentre Lewis ha vinto 20 duelli a cui ha aggiunto 18 tiri complessivi. E vista l'assenza di Odgaard, Ferguson potrebbe avanzare nel suo vecchio ruolo, oppure giocare basso di fianco a Freuler con l'inserimento di Sohm.