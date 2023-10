Cor Sport – Idea Saelemaekers con Lykogiannis

'Più che la strana coppia, sarebbe l'inedita coppia: in questa prima parte di campionato Lykogiannis e Saelemaekers non sono mai partiti insieme nell'undici titolare del Bologna' scrive Dario Cervellati su Stadio.

Potrebbe dunque essere arrivato il momento del belga, pronto a debuttare da titolare con la maglia del Bologna. 'E' un ragazzo speciale' ha detto ieri Motta di lui in conferenza stampa e infatti il tecnico, secondo il Corriere dello Sport, lo ha provato nell'allenamento di ieri nel tridente offensivo assieme a Zirkzee e Orsolini. Alle sue spalle il greco 'sarà lui titolare anche se Kristiansen è recuperato', Motta dixit. E allora via alla fascia inedita con Lykogiannis terzino e Saelemaekers attaccante esterno. Non sono comunque da escludere altre ipotesi, con Motta non si sa mai, perché giovedì era invece stato provato Jesper Karlsson e lo svedese potrebbe avere ancora una occasione. Più defilato appare lo svizzero Dan Ndoye. Difficili le novità a centrocampo con Ferguson incursore le coppia svizzera Freuler e Aebischer come diga. In difesa quartetto De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis.